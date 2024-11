Gabriel Milito diz que Atlético-MG jogará final com 'muita coragem'

O argentino Gabriel Milito, técnico do Atlético-MG, é o convidado desta semana do Bola da Vez, da ESPN.

No programa que vai ao ar neste sábado (22), Milito fala sobre as expectativas para a final da Libertadores, que ocorre no próximo dia 30, entre o Galo e o Botafogo.

O que aconteceu

O técnico do Atlético-MG compartilhou suas expectativas com o apresentador André Plihal e com o comentarista Mário Marra. "Vai ser uma final intensa, com muita vontade e coragem de ambas as equipes para jogar e vencer. Temos essa característica, assim como eles. São jogadores de alta qualidade, ofensivos", afirmou o comandante do Galo.