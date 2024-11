Herói do Palmeiras contra o Bahia, Veiga é o artilheiro do Brasileirão desde setembro

Raphael Veiga marcou o primeiro gol do Palmeiras na vitória de 2 a 1 sobre o Bahia, nesta quarta-feira, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na competição, ninguém balança mais as redes que o ídolo palestrino desde setembro.

Segundo o Sofascore, Veiga anotou oito gols no Brasileirão nos últimos dois meses. O meia disputou 8 jogos no período, sendo 10 como titular, e precisou de 87 minutos para marcar um tento.

Além disso, o camisa 23 do Palmeiras converteu no período cinco de seis chances criadas, deu 24 passes decisivos e acumulou 33% de acerto nos cruzamentos.