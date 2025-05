Por que Copa do Mundo representa 'trauma' na carreira de Carlo Ancelotti

O bom futebol de Ancelotti o levou a ser convocado para o Mundial de 1986, no México, mas ele não saiu do banco de reservas e viu a Itália cair nas oitavas para a França, que por sua vez eliminou o Brasil nas quartas. O sonho dos franceses pelo então título inédito parou na semifinal, quando perderam para a Alemanha. Na final, a Argentina bateu os alemães por 3 a 2 com brilho de Maradona, considerado o craque daquela Copa.

Mais amadurecido, Ancelotti chegou à Copa de 1990 com status de titular. A oportunidade não poderia ser melhor. Afinal, o Mundial daquele ano foi realizado na Itália. Contudo, ele se machucou logo na estreia e foi substituído no intervalo, retornando apenas nas quartas, mas jogando por somente 26 minutos. Na disputa de terceiro lugar, finalmente atuou durante toda a partida e ajudou os donos da casa a subirem ao pódio. A Alemanha se vingou de Maradona e cia. e ficou com o troféu naquele ano.

Ancelotti fez sua última partida pela seleção italiana em 1991. Ele se aposentou no ano seguinte e logo começou a dar seus primeiros passos como treinador. Na Copa de 1994, nos Estados Unidos, ele integrou a comissão técnica de Arrigo Sacchi como auxiliar e viu a estrelada equipe de Baresi e Maldini perder a final para o Brasil nos pênaltis, com o craque Roberto Baggio isolando cobrança decisiva acima da meta de Taffarel.

No século 21, Ancelotti se consagrou como um dos maiores treinadores da história do futebol. Ele é o técnico que mais vezes conquistou a Champions League, com quatro títulos, e único a ser campeão das cinco principais ligas europeias. Além do Real Madrid, o italiano acumula passagens vitoriosas por Milan, Chelsea, Paris Saint-Germain e Bayern de Munique.