Libertadores e Sul-Americana: o que os brasileiros precisam fazer para se classificar?

Situação confortável na fase de grupos da Libertadores vive o Palmeiras. O time de Abel Ferreira lidera o Grupo G, com 12 pontos, e já está classificado em primeiro da chave. A equipe paulista busca a melhor campanha no geral. Na quinta, o Palmeiras recebe o Bolívar, no Allianz Parque.

COPA SUL-AMERICANA

A situação das equipes brasileiras na Copa Sul-Americana é mais desconfortável. Nenhum clube nacional pode já garantir por antecipação um lugar nas oitavas de final. No Grupo D, o Grêmio é o segundo colocado, com oito pontos, dois atrás do Godoy Cruz. As equipes se enfrentam nesta terça, na Arena do Grêmio. Em caso de empate ou vitória, o Grêmio, ao menos, avança para a fase de playoffs.

Quem também é o segundo colocado de sua chave é o Fluminense, no Grupo F. O time carioca recebe o Unión Española na quarta-feira. A equipe de Renato Gaúcho pode garantir pelo menos um lugar nos playoffs ao término da rodada.

Vice-líderes de seus grupos, Vasco e Atlético-MG têm situações totalmente indefinidas na Copa Sul-Americana. O time carioca visita o Lanús, líder do Grupo G, nesta terça. Os argentinos avançam de forma direta se vencerem o jogo. No Grupo H, o Atlético-MG recebe o Caracas na quinta. A equipe mineira depende apenas de suas próprias forças para se classificar em primeiro.

Já Vitória e Corinthians estão pressionados no torneio continental. As equipes, terceiras colocadas de seus grupos, podem ser eliminadas já nesta semana. Na quarta, o Vitória visita o Cerro Largo pelo Grupo B. Na quinta-feira, o Corinthians encara o Racing no Uruguai. Baianos e paulistas precisam da vitória para seguirem vivos na competição.