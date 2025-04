Real Madrid vence o Getafe e mantém perseguição ao líder Barcelona no Espanhol

O Real Madrid fez valer o seu favoritismo nesta quarta-feira e manteve viva a briga pelo título do Campeonato Espanhol. Ao derrotar o Getafe por 1 a 0, na casa do adversário, a equipe do técnico Carlo Ancelotti chegou aos 72 pontos e reduziu a vantagem para o líder Barcelona (76), que ostenta o topo da classificação de forma isolada.

O protagonista do jogo foi o meia Güller, autor do único gol da partida. Mas o encontro teve também destaques brasileiros. Vini Jr deu a assistência que decretou a vantagem mínima para o time merengue. Endrick chegou a se destacar na etapa inicial, quase balançou a rede, mas acabou sendo substituído no segundo tempo.

No sábado, o Real se prepara para decidir a Copa do Rei. O duelo é contra o Barcelona. As duas equipes voltam a atuar pelo torneio nacional no início de maio. No dia 3 (sábado), a equipe do técnico Carlo Ancelotti recebe o Celta no Santiago Bernabéu. Um dia antes, o Getafe, que segue com 39 pontos, na parte intermediária da tabela, visita o Rayo Vallecano.