Murilo passa por exames e vira alívio para Abel na reta final do Brasileiro

A situação do zagueiro Murilo não preocupa o Palmeiras para a reta final de Brasileirão.

O que aconteceu

O defensor, que deixou o jogo contra o Bahia com dores, passou por exames e não teve detectada uma lesão. O jogador permaneceu na parte interna da Academia de Futebol nesta sexta-feira (22), e e seguiu um cronograma individualizado sob supervisão de membros do Núcleo de Saúde e Performance do clube.

No entanto, como Murilo ficou fora do treino de hoje, ele é dúvida para a próxima partida.