Abel convive com dilema na defesa do Palmeiras às vésperas de 'final'

Crias da Academia de Futebol são as soluções caso Abel não queira se arriscar. Os outros zagueiros que o técnico pode recorrer são Naves (22), Michel (21) e Benedetti (18), todos formados no clube. No entanto, apenas Naves tem mais experiência no time profissional (mas teve poucas chances na atual temporada). Benedetti ainda não fez sua estreia, e Michel fez apenas cinco partidas em 2021.

Murilo é dúvida para o jogo contra o Atlético-GO. O defensor sentiu uma lesão na partida contra o Bahia e participou do treino regenerativo na reapresentação do time na Academia de Futebol na última quinta-feira (21), mas ainda será reavaliado pelos médicos do clube.

Ausência de Murilo por lesão foi problema no Palmeiras em jogos recentes. O defensor foi desfalque contra Juventude, Fortaleza e Corinthians, e o Palmeiras acabou sofrendo sete gols em três jogos — média muito acima do padrão palmeirense.

O Alviverde é dono da segunda melhor defesa do campeonato, com apenas 28 gols sofridos (atrás do Botafogo com 26) em 34 partidas, com média de 0,82 gol sofrido por jogo.

As boas notícias do Palmeiras