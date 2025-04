Palmeiras chega à Bolívia com desfalques e Estêvão anseia por maioridade: 'Vitória de presente'

O Palmeiras já está em solo boliviano. A delegação desembarcou em La Paz, onde enfrentará o Bolívar na próxima quinta-feira, às 19h (de Brasília), pela terceira rodada da fase de grupos da Conmebol Libertadores. A partida será disputada no estádio Hernando Siles, o mais alto da competição, situado a 3.637 metros de altitude.

A comissão técnica traçou como estratégia a adaptação à altitude: o último treino ocorreu nesta quarta-feira, no estádio do The Strongest, já na capital boliviana, com o objetivo de acostumar os atletas aos efeitos físicos e à velocidade alterada da bola.

Apesar do histórico de dificuldades de clubes brasileiros em La Paz, o Palmeiras carrega boas memórias do local. Em 2020, venceu o próprio Bolívar por 2 a 1 no Hernando Siles, encerrando uma invencibilidade de 37 anos da equipe boliviana como mandante contra brasileiros. Já em 2023, atuando com uma equipe alternativa, foi derrotado por 3 a 1.