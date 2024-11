Romarinho não quer trocar 2ª divisão saudita por volta ao Brasil: 'Projeto'

Romarinho não quer trocar a segunda divisão da Arábia Saudita pelo futebol brasileiro. Pelo menos por enquanto. Ídolo do Corinthians, o atacante do Neom SC explicou o motivo em entrevista ao UOL: ele está feliz com o momento e o projeto no clube saudita.

Foco em 'projeto muito grande'

Romarinho chegou ao Neom como uma contratação de peso para a 2ª divisão saudita. O brasileiro deixou o Al-Ittihad após seis temporadas no time que hoje conta com Benzema, Kanté e outras estrelas.

O projeto agradou Romarinho, que pretende ficar até o fim do seu contrato, em 2026. Além do vínculo dentro de um projeto que o jogador considera "muito grande", ele citou que uma volta ao Brasil ainda dependeria de outras situações.