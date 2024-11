Corinthians vence Cruzeiro no ritmo de Depay e vê Libertadores mais perto

Depay teve a chance de ampliar o marcador, mas parou na trave e levou amarelo inusitado. O holandês teve um segundo tempo abaixo, perdendo corridas para a zaga do Cruzeiro, mas esteve a poucos centímetros de anotar seu segundo gol no jogo. Após acertar a trave, o atacante desabou fora do gramado, mas voltou para o campo para forçar a paralisação da partida e acabou advertido com o cartão amarelo.

Gols e lances importantes

1x0. Aos 11 minutos do primeiro tempo, Garro chegou à linha de fundo após triangulação pela esquerda e cruzou para Memplhis Depay. O atacante dominou, cortou Jonathan e mandou no ângulo esquerdo do goleiro Anderson.

2x0. Aos 16 minutos do primeiro tempo, André Ramalho roubou a bola pelo meio, avançou até a entrada da área e tocou para Yuri Alberto. O atacante finalizou de primeira, a bola desviou em Zé Ivaldo e foi para o fundo da rede.

2x1: Aos 34 minutos do primeiro tempo, Kaiki roubou a bola no campo de ataque, tabelou com Vital e finalizou. A bola desviou em André Ramalho, tirou o goleiro Hugo Souza da jogada e morreu na bochecha da rede.

Que lambança! Aos 48 minutos do primeiro tempo, Anderson chutou para frente, Gustavo Henrique tentou recuar de cabeça para Hugo Souza, mas acabou 'tocando' para Borreal, que acionou Lautaro, que bateu fraco, permitindo o corte de André Ramalho.