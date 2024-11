Palmeiras x Corinthians: onde assistir à final do Paulistão feminino

Palmeiras e Corinthians disputam a final do Paulistão feminino nesta quarta-feira (20), às 15h30 (de Brasília), no Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP). Na partida de ida, na Neo Química Arena, as Brabas do Corinthians venceram por 1 a 0.

Na TV aberta, a partida será transmitida pela TV Globo e TV Cultura. O Placar UOL acompanha os lances em tempo real.

Na TV fechada, as opções são SporTV, TNT e Record News. No streaming, o jogo será transmitido pela Max e a plataforma Play Plus, além do canal oficial do Paulistão no YouTube.