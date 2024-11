PM monta operação especial para evitar encontro entre Mancha e Máfia Azul

Operação especial

A reportagem do UOL apurou que o transporte de torcedores do Cruzeiro para o duelo contra o Corinthians, em Itaquera, será realizado por rodoviais estaduais. O confronto em palmeirenses e cruzeirenses aconteceu na rodovia federal Fernão Dias, em Mairiporã, no sentido Belo Horizonte.

Classificação e jogos Brasileirão

Em contato com a reportagem, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo informou que o policiamento para os jogos de quarta-feira (20) será reforçado não somente nos estádios como também no entorno.

A Polícia Militar realiza reuniões preparatórias antes de cada jogo com representantes de órgãos públicos, torcidas e moradores. Esse encontro proporciona a criação de um plano de ação visando traçar não só o policiamento nos estádios, mas também no entorno, terminais de ônibus, estações de metrô e demais áreas. O policiamento será reforçado, através do Comando de Policiamento de Choque e Comando de Policiamento da Capital.

Final do Paulistão feminino sofre alteração

Além disso, a Polícia Militar sugeriu a transferência do local da final do Campeonato Paulista Feminino, entre Palmeiras e Corinthians, à Federação Paulista de Futebol (FPF). O duelo seria no Allianz Parque, mas acontecerá no estádio Brinco de Ouro, em Campinas, para evitar um possível novo encontro da Mancha Verde, uniformizada do Palmeiras, com a Máfia Azul, do Cruzeiro.