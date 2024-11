Morte de cruzeirense completa 17 dias com troca de delegacia e só 1 prisão

Em contato com a reportagem, a SSP-SP (Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo) confirma a falta de avanço significativo no caso. "Segue em investigação, por ora, sem novidades", respondeu o órgão ao UOL.

A Polícia Civil realizou uma grande operação antes da troca de delegacia, que terminou com seis foragidos e só uma prisão. A Justiça autorizou no último dia 30, a pedido da Drade, o cumprimento de 16 mandados contra líderes da Mancha, entre eles o presidente da organizada Jorge Luis Sampaio Santos, sendo seis de prisão e dez de busca e apreensão. Os seis alvos não foram localizados, mas as autoridades detiveram um sétimo envolvido no ataque aos cruzeirenses após a realização das diligências.

A troca de delegacia ainda coincidiu com o caso da cabeça de porco arremessada no gramado da Neo Química Arena durante o clássico entre Corinthians e Palmeiras. A investigação foi liderada pelo delegado Cesar Saad, da Drade.

Fontes próximas ao caso afirmam que o DHPP ainda está se inteirando do inquérito sobre a emboscada em Mairiporã. A expectativa é que a investigação avance na semana que vem, com a defesa dos torcedores organizados sendo acionada pelas autoridades. Advogado de Jorge e da Mancha, Gilberto Quintanilha esteve diversas vezes em ambas as delegacias nas últimas semanas.