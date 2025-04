Corinthians detalha venda de ingressos para duelo contra o Racing pela Sul-Americana; veja informações

O Corinthians divulgou, nesta quinta-feira, informações sobre a abertura da venda de ingressos para a partida contra o Racing-URU, válida pela terceira rodada da Copa Sul-Americana. A bola rola nesta quinta-feira (24), às 19h (de Brasília), na Neo Química Arena.

A comercialização de ingressos terá início já nesta quinta-feira e será feita de maneira escalonada, com prioridade para os membros do programa Fiel Torcedor. Os torcedores que desejarem assistir ao jogo no estádio devem adquirir seus ingressos exclusivamente através do site www.fieltorcedor.com.br. Não haverá bilheteria física.

A partir das 15h desta quinta-feira, não pagantes e PCDs poderão reservar seus ingressos. Já nesta sexta-feira, às 11h, fica disponível o estacionamento para os proprietários adimplentes do plano Minha Cadeira. Depois, às 13h, todos os sócios que tenham a partir de 80 pontos poderão comprar suas entradas.