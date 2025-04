Calleri tem lesão no ligamento do joelho esquerdo constatada e passará por cirurgia

O São Paulo informou, nesta quinta-feira, a lesão no ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho esquerdo de Calleri, que será submetido a cirurgia. O atacante do Tricolor saiu com muitas dores do confronto da última quarta-feira, contra o Botafogo, pela quarta rodada do Brasileirão.

O tempo médio de recuperação de lesões deste tipo (LCA) costumam girar em torno dos nove meses. Desta forma, o centroavante deve perder o restante da temporada.

Nesta manhã, o argentino realizou exame de ressonância magnética e passou por consulta com um médico especializado na área, sendo confirmada a necessidade da cirurgia para a correção de lesão. O procedimento acontecerá na próxima semana.