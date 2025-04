Espanyol x Getafe: Palpite - Onde Assistir, Escalações - La Liga - 18/04

⚽ Jogo: Espanyol x Getafe

Estatísticas recentes de Espanyol x Getafe

Como chega o Espanyol?

O Espanyol vem de oscilação na La Liga, alternando vitórias e derrotas nas últimas rodadas. Apesar de contar com o apoio do RCDE Stadium, a equipe tem sofrido com falhas defensivas e dificuldade em controlar o meio-campo.

Atualmente próximo da zona de rebaixamento, o time catalão precisa pontuar com urgência para respirar na tabela. A presença de jogadores como Puado e Cardona tem sido a principal válvula de escape ofensiva.