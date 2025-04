Maurício volta a campo pelo Palmeiras após cirurgia no ombro e celebra: 'Muito feliz'

"Como eu disse no vestiário ontem, fiquei muito feliz de poder voltar a jogar. O ano começou muito bom para mim, e acredito que foi só uma pausa pela questão da lesão. Ninguém esperava, foi uma lesão complicada, que eu tive de passar por cirurgia. Desde o momento da lesão, todos do clube me apoiaram muito bem, me deram muito suporte para que essa fase de recuperação fosse mais tranquila, porque, querendo ou não, é muita dor, é o ombro, que é um pouco mais complicado do que quando você machuca músculo, mas fui muito bem tratado pelos fisioterapeutas, pelo estafe, pela minha família, todos que tiveram ali. Agradeço a Deus por estar de volta e conseguir ajudar a equipe dentro e fora de campo também, que é o que eu mais busco", afirmou.

Antes de se lesionar, Mauricio vinha sendo um dos principais nomes do Palmeiras no estadual. Na competição, disputou oito jogos, marcou cinco gols e deu uma assistência. O meia falou sobre o período fora e celebrou a boa fase do time em seu retorno.

"A gente volta melhor quando a equipe está desempenhando um bom futebol, está conseguindo ter grandes resultados, grandes jogos, não só o resultado por si só, mas também tendo boas atuações. Acho que isso é muito legal e muito importante também. Para mim, foi um pouco complicado ter essa parte de ficar fora e torcer porque a gente não está acostumado, eu prefiro estar ali no jogo, no banco ou jogando de titular, do que ficar na TV assistindo. É bem complicado, a gente acaba tendo o coração batendo mais forte, mas eu acho que foram muito importantes para a nossa equipe essas cinco vitórias consecutivas, isso dá muita moral para o restante dos jogos que temos pela frente", concluiu.

O Palmeiras volta a campo no próximo domingo, às 18h30 (de Brasília), contra o Fortaleza, na Arena Castelão. Atualmente, o Verdão ocupa a segunda colocação do Campeonato Brasileiro, com 10 pontos em quatro jogos. Já o Tricolor do Pici aparece na 11ª posição, com cinco pontos.