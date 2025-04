Memphis fala sobre renovação com o Corinthians e destaca desejo de permanência: "Amo estar aqui"

"Acho que precisamos de jogadores mais experientes para ler o jogo, e ensinar os mais jovens, porque temos alguns jogadores jovens de muita qualidade aqui na equipe. Tenho certeza que vamos melhorar nosso futebol e melhorar os resultados com menos sofrimento", afirmou o atleta.

Por fim, o atleta também voltou a criticar os jogos recentes do Corinthians. Na última quarta-feira, Memphis se mostrou bastante incomodado com os problemas táticos do time. A equipe alvinegra venceu apenas um dos últimos seis jogos após a final do Paulistão.

"Às vezes, ganhamos de 1 a 0, mas sofremos muito durante o jogo. Nós cedemos chances, ou não temos a bola. Estamos com 1 a 0 no placar, como estamos controlando o jogo? Precisamos marcar o segundo gol para que o time possa respirar. Não, nós sempre jogamos com 1 a 0, ou 2 a 1, sempre com a arma na cabeça. Isso não é bom, é algo que precisamos melhorar", finalizou o holandês.

Com Memphis à disposição, o Corinthians volta aos gramados neste sábado mirando a recuperação no Campeonato Brasileiro. O Alvinegro recebe o Sport, às 16h (de Brasília), na Neo Química Arena, pela quinta rodada do torneio nacional.

Após duas derrotas consecutivas para Palmeiras e Fluminense, respectivamente, o Timão precisa dar uma resposta à Fiel Torcida na Série A. A equipe corintiana ocupa a 13ª colocação, com quatro pontos conquistados em quatro rodadas.