Esposa defende Robinho: casal namora desde os 15 anos e quase se separou

O caso de estupro pelo qual Robinho foi condenado também ocorreu em 2013. Ao ficar sabendo da investigação, o ex-jogador se desesperou. "Se essa porra sair na imprensa, já era Copa, já era casamento. De novo acusado de estupro. Aí nego vai falar um monte de merda, foder a minha imagem, de novo essa merda", afirmou, em diálogos obtidos pelo UOL.

Em outro trecho, Robinho afirma que "nunca mais" vai se envolver com outra mulher que não seja a esposa. "Esse é um compromisso, um propósito que eu faço com o Senhor, ó Pai. Eu nunca mais vou me envolver com uma mulher que não seja a minha esposa", completou.

'Meu crime foi trair'

Em 2020, em entrevista ao UOL, Robinho afirmou ser inocente e disse que seu único crime foi ter traído a esposa — com quem segue vivendo.

"Obviamente que eu mudei muito de sete anos pra cá, isso aconteceu em 2013 e eu mudei para melhor. A questão é: qual foi o erro que eu cometi? Qual foi o crime que eu cometi? O erro foi não ter sido fiel à minha esposa, não cometi nenhum erro de estuprar alguém, de abusar de alguma garota ou sair com ela sem o consentimento dela", disse.

Robinho e a esposa têm três filhos.