Como Flamengo pensa reta final do Brasileiro e quem pode se beneficiar

O Flamengo terá a reta final do Campeonato Brasileiro como uma espécie de laboratório para 2025. O clube pensa o término da temporada como uma oportunidade de dar rodagem a alguns jogadores, minutos aos lesionados e resolver as últimas pendências sobre renovações.

O que aconteceu

O Fla tem cinco jogos pela frente até o fim do ano. Nesta quarta, enfrenta o Cuiabá na Arena Pantanal, às 19h. Depois, encara Fortaleza fora, Inter em casa, Criciúma fora e encerra diante do Vitória no Maracanã.

Sem objetivos no Brasileirão, o clube deve evitar forçar a barra em algumas situações. Arrascaeta, por exemplo, passou pela artroscopia que precisava e só volta em 2025. Gerson é outro que será avaliado jogo a jogo, já que vinha atuando com dores há algum tempo e enfrenta uma maratona também com a seleção brasileira.