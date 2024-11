Gabigol continua afastado pelo Flamengo e não enfrenta o Cuiabá

O atacante Gabigol segue afastado dos jogos do Flamengo. Apesar da conversa com o vice-presidente Marcos Braz no sábado, o atacante não voltará a ser relacionado na partida contra o Cuiabá, nesta quarta-feira.

O que aconteceu

Gabigol está treinando normalmente com o elenco nos últimos dias. Ele mantém a rotina dentro do clube. A informação foi dada inicialmente por Venê Casagrande e confirmada pelo UOL.

Ele deve voltar para o duelo com o Fortaleza, no dia 26. O atacante seguirá treinando até o final do ano e o clube ainda debate uma despedida.