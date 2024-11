Beijo em Kate Moss: PVC explica fala de Leila sobre candidato no Palmeiras

PVC destacou que a história não tem nada a ver com as discussões que esquentam a eleição do Palmeiras, em que Leila é favorita. A oposição critica o uso da estrutura do clube social e do poderio financeiro da presidente na campanha para reeleição.

Acho meio ridículo você pagar US$ 50 mil para beijar Kate Moss, mas ele deu US$ 50 mil para arrematar uma garrafa de Moët Chandon e parte do leilão incluía um beijo na Kate Moss, que era para ser um selinho e acabou sendo um beijo mais longo, como está escrito nas matérias publicadas pela imprensa na época.

Isso não tem nada a ver com a regra eleitoral do Palmeiras. Se o Luiz Osvaldo Pastore quer gastar o dinheiro dele pra beijar a Kate Moss, problema dele. Também acho ridículo isso, mas era uma ação beneficente. E era a Kate Moss que estava se colocando à disposição.

O ponto que se discute não é se a oposição tem dinheiro ou não porque abriu mão de fazer o quiosque [de campanha no clube]. Ela quis abrir mão de fazer o quiosque. A questão é que a regra geral deveria ser muito mais clara e explícita para todos os pleitos no Palmeiras.

Paulo Vinícius Coelho

O que disse Leila Pereira: