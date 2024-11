Léo Ortiz cita Kobe Bryant e diz que pessoas 'esquecem' que ele é zagueiro

Zagueiro que foi volante - existe essa possibilidade?

"Acredito que tenha me trazido como zagueiro, conversamos sobre isso. Era a vaga do Militão. É zagueiro mesmo, mas ele acompanhou o que eu construí como volante em boa parte da temporada, agora com André fora ele conversou se eu poderia fazer essa situação de 5, como fiz há pouco tempo no Flamengo. Falei que faria se fosse necessário, que posso ajudar onde for, em qualquer posição. Me coloquei à disposição no meu clube e aqui se for necessário também".

Como mostrar que é útil sem jogar?

"Temos jogadores que estão há mais tempo, com lastro maior de amostragem e ficam um pouco à frente, mas nunca se acomodam, mantém nível alto tanto Marquinhos como Magalhães, assim como o Militão antes da lesão. Surgem vagas de terceiro ou quarto zagueiro. Não costumo pensar muito na frente e nem no que os outros fazem, mas sim no que eu posso construir e no que pode fazer eu voltar à seleção. É continuar evoluindo, deixar de cometer erros, acertar mais. Isso fará meu trabalho ser reconhecido. Não posso me comparar, é crescer como jogador, sem me comparar".

Concorrência com Fabrício Bruno e a vaga na seleção

"Foram vários motivos que me fizeram ir ao Flamengo. Um era brigar por títulos, outro era voltar à seleção. Os dois objetivos se juntavam em algum momento. Disputar títulos te coloca numa vitrine maior, se olha com mais carinho, e oportunidade surge de voltar. No meio disso ocorreram convocações merecidas do Fabricio pelo que construiu neste ano, outros poderiam merecer estar aqui. A seleção é o último alcance, poucos recebem oportunidade. São quatro zagueiros e sabemos de muito mais que poderiam estar aqui. Voltei à posição de origem com o Filipe, e já logo poder ser campeão e reconhecido com a convocação. Feliz por tudo que construí com a finalidade de chegar e voltar à seleção".