Brasil x Uruguai: ligação de Tite para Bielsa mudou a carreira de Raphinha

Tite estava de olho no bom desempenho de Raphinha no Leeds, mas tinha dúvidas. Muita concorrência, um jogador pouco conhecido... O "sim" foi dado após um papo com Bielsa. O atual treinador do Uruguai deu segurança a Tite.

Bielsa exaltou atributos como o drible e a capacidade técnica, mas também a força física e a obstinação pelas vitórias. Raphinha se adaptou rapidamente e não saiu mais da seleção.

'El Loco' levou Raphinha do Rennes para o Leeds, o ajudou a chegar na seleção e, consequentemente, ao Barcelona, onde o atacante virou meia e é capitão do clube catalão.

Técnico de temperamento difícil, o argentino também sabe ser generoso. Atual camisa 10 da seleção, Raphinha viu seu caminho mudar com a ajuda de Bielsa.

Nesta terça-feira (19), na Fonte Nova, Raphinha dará mais um abraço em Marcelo Bielsa. E Bielsa verá que o jogador que apostou hoje é um destaque mundial. O Uruguai que se cuide.