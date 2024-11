Bielsa exalta o Brasil, mas prevê Uruguai ofensivo: 'Que não tenham a bola'

O Uruguai encerrou jejum de oito jogos ao vencer a Colômbia e afastou a crise. O Brasil está pressionado após empatar em 1 a 1 com a Venezuela em Maturín.

Se Colômbia é uma equipe atleticamente forte, com sistema ofensivo de muita capacidade de criar perigo e uma organização boa para pressionar, com forma de manter a bola valiosa. Tudo isso o Brasil tem e melhor que Colômbia. Faremos o melhor possível e tentaremos o que tentamos sempre: que não tenham a bola, que nós tenhamos e que o jogo esteja no campo deles, criando insegurança e que errem na construção no próprio campo e possamos atacar Marcelo Bielsa, em entrevista coletiva