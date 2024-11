Alemanha goleia a Bósnia em maior placar da Liga das Nações

A Alemanha venceu a Bósnia-Herzegovina por 7 a 0, neste sábado (16), pela 5ª rodada da Liga das Nações, no Europa Park Stadion. Os alemães venceram com tranquilidade e dominaram boa parte do jogo, construindo a maior goleada da história da competição. Por outro lado, a seleção da Bósnia confirmou o rebaixamento para a Liga B do torneio.

Como foi o jogo

O primeiro tempo foi de domínio alemão. Desde o primeiro minuto, a seleção comandada por Nagelsmann pressionou os bósnios, que cederam e levaram o primeiro gol rapidamente. A seleção da Bósnia finalizou pela primeira vez apenas depois dos 18 minutos da primeira etapa. Enquanto isso, os alemães tiveram a posse de bola, pressionando a saída da Bósnia. Com facilidade, a Alemanha fez três ainda no primeiro tempo. No final da primeira etapa, houve grande chance para a Bósnia, que não conseguiu aproveitar.

Na segunda metade, a Alemanha começou, mais uma vez, pressionando. A pressão faz efeito e o placar é ampliado logo no primeiro minuto do recomeço do jogo. O domínio alemão se repetiu e se converteu em goleada. Além do ótimo desempenho da equipe de Nagelsmann, a partida foi marcada por poucas faltas e apenas um cartão amarelo.