Defesa de Bruno Henrique: conversas usadas pela PF estão 'fora do contexto'

"No dia que você me deu ideia do cartão, eu apostei 3 mil pra ganhar 12 mil. Só que até hoje eles não pagou, eles colocou a aposta sobre análise [sic], e o dinheiro está todo preso lá 12K. Aí estava pensando me ajuda nessa aí com 10 mil só pra resolver minhas coisas até esse dinheiro sair, pagar o cartão, pagar pensão dos meninos que esta atrasada, me estabilizar aqui", disse o irmão de Bruno Henrique, como já mostrou o UOL.

Segundo o material juntado pela Polícia Federal, a resposta do jogador do Flamengo foi com uma espécie de comprovante de depósito bancário e a frase:

"Pegando o dinheiro vc paga em".

Além disso, há outras conversas entre Juninho e Ludymilla, cunhada de Bruno Henrique, e outro investigado, Claudinei Mosquete Bassan, que indicam a movimentação de apostas.

Bruno Henrique foi um dos dez alvos de indiciamento depois do trabalho de investigação da PF.

A bola agora está com o Ministério Público do Distrito Federal (MPDFT), que vai analisar o material e decidir se o grupo será denunciado e, formalmente, virará réu.