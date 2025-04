Abel critica árbitro por pênalti do Fortaleza: 'Vai saltar como pinguim?'

Abel também comentou sobre a utilização dos estrangeiros do Palmeiras.

"Se há mais ou menos jogadores estrangeiros, tem muito a ver com o regulamento. Quando eu cheguei eram quatro (limite), depois passou para sete, depois para nove. Não fui eu que decidi isso. Depois, quando quisemos contratar jogadores a outros clubes aqui, viram quanto nós temos que pagar para buscar jogadores no mercado interno? Não tem como. É difícil contratar jogadores no Brasil, são muito caros. Agora, o regulamento diz que são nove estrangeiros. Nós jogamos com o regulamento", avaliou.

No momento, o elenco palmeirense conta com oito dos nove estrangeiros permitidos por regra, são eles: Gustavo Gómez, Richard Ríos, Piquerez, Flaco López, Giay, Aníbal Moreno, Facundo Torres e Emiliano Martínez. Os dois últimos chegaram nesta temporada, após a saída do colombiano Atuesta para o Orlando City, dos EUA.

Com a vitória, o Palmeiras chegou aos 13 pontos, assumiu a primeira colocação da tabela e se manteve invicto no torneio, com quatro triunfos e um empate. No momento, a equipe de Abel é seguida pelo Flamengo, que empatou com o Vasco e alcançou 11 somados.

O Palmeiras volta aos gramados na próxima quinta-feira, às 19h (de Brasília), quando visita o Bolívar, no Estádio Libertador Simón, em duelo válido pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores.