Eliminatórias: Uruguai vence Colômbia no último lance e ultrapassa Brasil

Quintero abriu o placar para a Colômbia aos 30min da etapa inicial, em cobrança de falta do lado esquerdo. Ele surpreendeu o goleiro Rochet, jogador do Internacional, que esperava um cruzamento, e mandou direto para o gol.

O Uruguai voltou melhor no segundo tempo e precisou de menos de 15 minutos para virar o jogo. O primeiro gol saiu aos 11min, com Davinson Sánchez cortando cruzamento de carrinho e mandando para a própria rede. O segundo veio logo depois, aos 14min, com bela jogada pela esquerda e bonito chute cruzado, de canhota, de Aguirre.

A Colômbia chegou a empatar aos 50min do segundo tempo com Andrés Gómez, após bate-rebate, mas Ugarte fez a festa da torcida no Centenário com um gol no apagar das luzes, aos 55', aproveitando sobra na área.

Richard Ríos e John Arias foram titulares da Colômbia, enquanto Borré, do Inter, e James Rodríguez, ex-São Paulo, entraram no decorrer da partida. Já Santiago Arias, do Bahia, não foi aproveitado por Néstor Lorenzo.

Pelo lado do Uruguai, Rochet foi titular e Varella entrou no fim do segundo tempo, enquanto Puma Rodríguez e Luciano Rodríguez não saíram do banco. Já Arrascaeta e Nicolás de la Cruz não foram convocados por Bielsa tanto para o jogo desta sexta como para o duelo contra o Brasil.