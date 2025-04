NBA: Lakers vencem os Timberwolves e empatam a série; OKC e Pacers abrem 2 a 0

Nothing like that playoff win feeling ? pic.twitter.com/eJbLK1VIgU

? Los Angeles Lakers (@Lakers) April 23, 2025

Além dele, LeBron James anotou 21 pontos, 11 rebotes e sete assistências. Pelo outro lado, Julius Randle comandou a pontuação dos Wolves, com 27 pontos, quatro rebotes e seis assistências. Anthony Edwards marcou 25 pontos e pegou seis rebotes.

Com a série empatada, as duas equipes voltam a se enfrentar nesta sexta-feira, às 10h30 (de Brasília), dessa vez no Target Center, em Minneapolis.

Oklahoma City Thunder x Memphis Grizzlies

Mais cedo, ainda nesta terça-feira, o Oklahoma City Thunder voltou a vencer o Memphis Grizzlies, no Paycom Center, por 118 a 99, e abriu 2 a 0 na série.