Seleção: a sorveteria em Belém que fez Ronaldo Fenômeno quebrar protocolo

O UOL encontrou o motorista que levou Ronaldo até a sorveteria há 13 anos. Sergio Murilo, hoje motorista de Uber, trabalhava em uma companhia de táxi, soube do serviço executivo para o Fenômeno e torceu muito para seu carro ser o escolhido entre cinco para o transporte do ex-atacante e de demais funcionários da empresa envolvida na ação comercial. Deu certo.

Rapaz, torci tanto que ele caiu no meu Corolla. Foi ele atrás e os seguranças. O Ronaldo falou que queria tomar sorvete na Cairu, eu disse que era caminho, mas o segurança falou que era melhor não. O Fenômeno insistiu, o segurança argumentou, mas a gente acabou indo. Ele voltou com um copão. Tirou umas fotos e fomos pro evento dele. Adorou Sergio Murilo

Os seguranças falaram que podia ser perigoso, que podia atrasar, mas o Ronaldo nem pensou. Insistiu uma, na segunda eu já estava parando lá. Como ia negar um pedido do Ronaldo? Desceu de peito aberto, nem mandou ninguém buscar sorvete para ele. Cara gente boa

Sorveteria Cairu, em Belém do Pará Imagem: Divulgação

Sorveteria premiada

Fundada em 1963, a Cairu foi reconhecida como "patrimônio cultural de natureza material e imaterial do Pará". Em 2022, a sorveteria ficou no 32º lugar entre 50 sorvetes de todo o mundo no "Festival Mundial do Gelato", em uma eleição organizada em Roma, na Itália. O jornal New York Times, dos Estados Unidos, já veio fazer uma avaliação em Belém do Pará.