Ceará x São Paulo: veja informações e prováveis escalações do duelo pelo Brasileirão

Neste sábado, em confronto válido pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro, o São Paulo visita o Ceará, no Castelão, às 18h30 (de Brasília).

Na última quarta, o Tricolor venceu o Libertad por 2 a 0 nesta quarta-feira, no estádio La Huerta, em Assunção, no Paraguai, pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores. Lucas Ferreira e André Silva balançaram as redes para o São Paulo.

Já pelo Brasileirão, a equipe paulista enfim alcançou a sua primeira vitória no domingo de Páscoa, quando superou o Santos em clássico disputado no Morumbis, pela quinta rodada. Com o resultado, o técnico Luis Zubeldía ganhou um pouco mais de tranquilidade para trabalhar.