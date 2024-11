Menor preso na torcida do Peñarol cumprirá penas socioeducativas no Uruguai

O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro decidiu, nesta terça-feira (12), que o menor de idade que está entre os presos da torcida do Peñarol cumprirá medidas socieducativas no Uruguai.

O que aconteceu

O jovem está detido desde o dia 23 de outubro, data em que torcedores do Peñarol cometeram crimes na praia do Recreio, na Zona Oeste (RJ). Após a detenção, ele foi transferido para uma unidade do Degase (Departamento Geral de Ações Socioeducativas) no bairro da Ilha do Governador, na Zona Norte (RJ), onde segue até terminarem todos os trâmites burocráticos de sua soltura.

A defesa do menor não irá recorrer da decisão, já que ela própria foi quem havia feito o pedido de cumprimento de medidas socieducativas no Uruguai.