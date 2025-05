Botafogo-SP aproveita expulsões e goleia o Athletico-PR na Ligga Arena pela Série B

O Botafogo-SP venceu sua primeira partida na Série B do Campeonato Brasileiro. E foi com estilo. Mesmo jogando fora de casa, na Ligga Arena, aproveitou a expulsão de Habraão, logo no início do jogo, para golear o Athletico-PR por 4 a 1, neste domingo, em duelo válido pela sexta rodada.

Alexandre Jesus, Jonathan Cafu e Leandro Maciel viraram para o time paulista, depois de Tevis abrir o placar para os donos da casa. Com o resultado, o Botafogo-SP saiu da zona de rebaixamento e agora aparece na 15ª posição, com cinco pontos. O Athletico-PR conheceu a segunda derrota seguida e está na parte intermediária da tabela, em nono, com nove.

O primeiro tempo foi cheio de emoções. Logo aos sete minutos de jogo, o zagueiro Habraão foi expulso após colocar a mão na bola, sendo o último homem. Mas, mesmo com um jogador a menos, o Athletico-PR abriu o placar. Aos 15 minutos, depois de um contra-ataque, Tevis pegou a sobra e bateu cruzado para o gol.