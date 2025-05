Chapecoense bate o Criciúma em clássico catarinense e se aproxima do G-4 da Série B

Quem demorou um pouco para entrar no estádio, perdeu o primeiro gol da partida. Com um minuto de jogo, a Chapecoense abriu o placar com Maílton. Giovanni Augusto invadiu a área pela esquerda, cruzou rasteiro e a bola sobrou do lado oposto para o lateral, que dominou rápido para finalizar forte.

A Chapecoense teve grande chance de ampliar com Marcinho, que cabeceou firme, mas o goleiro Kauã salvou. Quem conseguiu balançar a rede, aos 34, foi o Criciúma. O volante Juninho deu lindo passe em profundidade para João Carlos, que invadiu a área pela esquerda e chutou cruzado para empatar.

Assim como no primeiro tempo, a Chapecoense exerceu pressão no início da etapa final e ficou novamente à frente do placar. Na disputa pela bola na intermediária, Giovanni Augusto conseguiu dar um toque certeiro, deixando Mário Sérgio na cara do gol. Com muita tranquilidade, o atacante finalizou rasteiro para marcar aos sete minutos.

O jogo ficou truncado depois disso e o Criciúma teve bastante dificuldade para furar a defesa. Entretanto, ainda teve uma boa chance para empatar novamente, mas Popó, livre de marcação, chutou para fora. Depois disso, a Chapecoense conseguiu segurar bem a vitória por 2 a 1.

A Chapecoense volta a campo pela sétima rodada na próxima quinta-feira, às 21h35, quando visita o Athletico-PR na Ligga Arena, em Curitiba (PR). O Criciúma joga no domingo seguinte (11), às 16h, diante do Volta Redonda no Heriberto Hülse, em Criciúma (SC).

FICHA TÉCNICA: