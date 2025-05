Gabigol, do Cruzeiro, celebra gol da vitória contra seu ex-time: "Gostinho diferente"

O Cruzeiro venceu o Flamengo por 2 a 1 neste domingo, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro, no Mineirão. O gol da vitória foi marcado por Gabigol, ex-jogador do Rubro-Negro. Ele comentou o sentimento de marcar contra sua antiga equipe.

"É difícil. O Flamengo é meu time do coração, como o Santos também foi, e é ainda. Todo mundo sabe do meu amor e carinho pelo Flamengo. O quanto eu amava jogar lá e a torcida também. Vou muito ao Rio, me sinto carioca já. Meus amigos estão lá, todo mundo está lá", disse Gabigol à Record.

"É claro que tem um gostinho diferente, mas futebol é assim. É inevitável, tenho muita estrela, não é possível", completou.