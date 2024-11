CPI das Apostas aprova convocação de Luiz Henrique para explicar Pix

O jogador foi convocado para explicar por que, em 2023, recebeu R$ 40 mil dos parentes de Lucas Paquetá, como revelou o UOL.

À época no Bétis, Luiz Henrique recebeu dois depósitos via Pix do primo, Yan Tolentino, e do tio de Paquetá, Bruno Tolentino. Bruno foi convocado à CPI, mas ficou em silêncio graças ao habeas corpus.

A CPI também aprovou a quebra de sigilo bancário, telemático e fiscal do tio de Paquetá, autor de um dos depósitos.

Um jogo de Luiz Henrique pelo Bétis apareceu em um alerta de suspeita de manipulação de partidas junto a outro jogo de Paquetá. O alerta aponta que ele tomou cartão suspeito no jogo contra o Villarreal, pelo Campeonato Espanhol, em 12 de março de 2023.

Se a Federação Espanhola não levou a investigação adiante, a Federação Inglesa denunciou Paquetá, que pode ser punido.

Na justificativa dada por Kajuru no requerimento de convocação, o senador cita que "esses indícios apontam para a necessidade de apurar o contexto das

transações financeiras e a eventual influência delas no desempenho esportivo".