Contratos da LFU podem fazer Vasco zerar diferença de cotas de TV para Fla

As movimentações da Liga Forte União e Libra com os contratos de TV's já têm alterado os cenários financeiros para os clubes. Um grande exemplo é que o Vasco pode fazer os atuais R$ 159 milhões de diferença de arrecadação para o Flamengo simplesmente "zerarem" casos os clubes fiquem numa mesma colocação na tabela do Campeonato Brasileiro de 2025.

Entenda

No recorte atual, o Vasco possui uma arrecadação de R$ 112 milhões e o Flamengo de R$ 271 milhões. Estes números são em relação ao contrato em vigor com a TV Globo. Com esta divisão, por exemplo, nem mesmo se o Cruzmaltino fosse campeão e o Rubro-Negro rebaixado, o clube de São Januário arrecadaria mais.

Agora, com Vasco na LFU e Flamengo na Libra, um hipotético quarto lugar para os dois faria os clubes terem uma arrecadação de cerca de R$ 185 milhões, o que geraria um ganho de mais de R$ 70 milhões ao Cruzmaltino em comparação com a atualidade.