YouTube anuncia Brasileirão na CazéTV em 2025 com todas as cotas vendidas

Os jogos serão escolhidos em comum acordo entre YouTube e Record, que formam um mesmo pacote de plataformas abertas na LFU. O bloco, que tem direitos de transmissão comercializados pela LiveMode, fechou um outro pacote de 38 jogos com a Amazon, ainda não anunciado oficialmente, e está negociando as demais partidas, com uma média de 4 jogos por rodada, com players do mercado.

A ordem de escolhas a cada rodada será alternada entre YT/Record, Amazon e quem comprar os outros duelos. A ideia é manter todos os pacotes com um homogeneidade de escolhas, ou seja, não permitir que times de maiores audiências sejam dominados por uma plataforma só. O YouTube também renovou com o Paulistão até 2027, e vai seguir exibindo o estadual na CazéTV.

"A gente traz o potencial todo que a gente tem no futebol, da TV conectada, da nova era, para juntar com o esporte e continuar fomentando um ecossistema aberto, democrático, acessível, pensando que a gente está falando de mais conteúdo de graça, para mais brasileiros poderem assistir e que eles possam continuar consumindo conteúdo que amam, do formato que preferem e da maneira como quiserem", disse Patrícia Muratori, diretora do YouTube na América Latina.

A compra do Brasileirão foi anunciada em um contexto de forte divulgação de dados do YouTube sobre as TVs conectadas à internet. A plataforma afirma que mais de 75 milhões de pessoas assistem aos seus conteúdos em aparelhos de televisão no Brasil, e que esse tipo de dispositivo já representa 1 bilhão de horas assistidas todos os dias. A CazéTV obteve, por exemplo, um alcance de 43 milhões de usuários durante as Olimpíadas de Paris-2024, transmitidas de graça no YouTube.

O YouTube também argumenta que 92% das televisões vendidas no Brasil em 2023 já tinham a tecnologia 'smart', ou seja, são aparelhos prontos para serem conectados à internet. E que a plataforma representa hoje 57% da audiência dos streamings nas smart TVs, ocupando mais da metade de um bolo que tem players como Globoplay, Amazon Prime Video, MAX, Netflix, Pluto TV, entre outras.

Outro ponto bastante destacado na apresentação do YouTube foi que o futebol já é um investimento de cinco anos na plataforma, citando as transmissões da Copa do Nordeste e do Paulistão como exemplos que teriam influenciado até mesmo a criação do NFL Sunday Ticket nos EUA.