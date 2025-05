Escolha das sedes mostra que só um lado do Brasil receberá Copa feminina

Foram definidas hoje as oito sedes da Copa do Mundo feminina de 2027, o que resultou em uma competição majoritariamente disputada no "lado leste" do Brasil.

O que aconteceu

As regiões Sudeste e Nordeste contam com três sedes cada. As escolhidas foram: Belo Horizonte (Mineirão), Fortaleza (Castelão), Recife (Arena Pernambuco), Rio de Janeiro (Maracanã), Salvador (Fonte Nova) e São Paulo (Neo Química Arena).

Brasília também receberá jogos, representa o Centro-Oeste, mas está localizada estrategicamente entre os "polos" do Sudeste e Nordeste. Além disso, o Mané Garrincha está situado na capital do país, o que facilita uma logística para deslocamento de seleções e torcedores.