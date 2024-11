Vini Jr. faz três em goleada do Real; Rodrygo e Militão saem lesionados

Como foi o jogo

Apesar dos problemas com lesões, o Real Madrid dominou a partida. Vini Jr. e Bellingham anotaram os dois primeiros gols do Real ainda na primeira etapa, quando os donos da casa foram muito superiores, criando ao menos dez chances de gol, contra apenas uma do acuado Osasuna.

Na volta do intervalo, Vini Jr. brilhou de vez e saiu de campo ovacionado. O atacante brasileiro anotou mais dois gols e, aos 30 minutos, com a vitória já garantida, foi substituído por Endrick para ser aplaudido de pé pela torcida do Real no Santiago Bernabéu.

Gols e destaques

Rodrygo saiu chorando. Com 20 minutos de jogo, Rodrygo sentiu lesão muscular na coxa e deixou o gramado chorando.

Desespero de Militão. O zagueiro brasileiro foi substituído aos 30 minutos. Militão travou o pé direito no gramado e aparentemente sofreu uma lesão no joelho. O zagueiro ficou gritando caído no gramado e precisou ser retirado de maca.