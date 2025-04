Abel surpreende com dupla argentina no Palmeiras contra o Inter; veja times

Já o Inter de Roger Machado tem entre os onze iniciais: Anthoni; Aguirre, Rogel, Vitão e Bernabei; Fernando, Bruno Henrique e Alan Patrick; Bruno Tabata, Vitinho e Enner Valencia.

Classificação e jogos Brasileirão

Os desfalques do Palmeiras são: Bruno Rodrigues (cirurgia no joelho esquerdo), Mayke (lesão na coxa esquerda), Lucas Evangelista (trauma na coxa direita), Raphael Veiga (luxação no ombro esquerdo), Marcos Rocha (edema na panturrilha esquerda) e Murilo (lesão na coxa direita).