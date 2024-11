Éder Militão sofre rupturas no joelho e deve perder restante da temporada

Em comunicado oficial, o Real Madrid informou que o brasileiro Eder Militão sofreu uma lesão grave no joelho direito. Ele passará por cirurgia nos próximos dias e deve perder o restante da temporada, inclusive os próximos jogos da seleão brasileira pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.

O que aconteceu

Éder Militão se machucou durante a vitória do Real Madrid por 4 a 0 sobre o Osasuna. O brasileiro caiu no gramado aos gritos de dor e deixou o jogo numa maca.