Abel promove mudanças no Palmeiras para enfrentar o Internacional; veja escalações

O Colorado não poderá contar com Wesley, que teve um desconforto muscular, nem com Carbonero, com lesão na coxa direita. Ainda, seguem fora os lesionados Rochet, Gabriel Mercado, Victor Gabriel, Lucca, Juninho e Bruno Gomes.

O Palmeiras briga pela liderança do Brasileirão. Atualmente, o Verdão é o segundo colocado, com sete pontos, empatado com o Flamengo, que lidera com maior saldo de gols. Já o Internacional tem cinco pontos e ocupa o sétimo lugar.

Embalado por quatro vitórias seguidas, sendo a última delas no Derby, o Palmeiras quer chegar a uma sequência inédita no ano com cinco triunfos consecutivos. O Colorado, por sua vez, ainda não perdeu na temporada e defende sua invencibilidade.