Paris Saint-Germain pós-Mbappé é único semifinalista repetido da Champions

Há um ano, com o craque francês no elenco, o PSG perdeu a semifinal para o Borussia Dortmund.

Agora, com Luis Enrique salientando a importância do jogo coletivo e como Mbappé não tinha este compromisso, o PSG é o único semifinalista repetido em relação ao ano passado.

O Real Madrid fracassou com derrota por 2 x 1 para o Arsenal, depois de pênalti defendido por Courtois, em cobrança de Saka, lambança do árbitro francês François Letexier, que marcou pênalti inexistente de Rice em Mbappé e depois desmarcou-o por impedimento de Rodrygo, empatou com gol de Vinicius Júnior, que não jogou bem. Martinelli fez o gol da vitória aos 48 do segundo tempo.

A Internazionale também empatou com o Bayern e vai às semifinais pela segunda vez em três temporadas. Extraordinário trabalho do técnico Simone Inzaghi.