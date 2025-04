Corinthians terá retornos na defesa e Romero no ataque contra o Fluminense; veja escalações

O Corinthians está escalado para a partida desta quarta-feira, contra o Fluminense, válida pelo Campeonato Brasileiro. O técnico Ramón Díaz, que estará à beira do gramado após cumprir suspensão, conta com dois retornos importantes na defesa, e decide pela entrada de Romero no ataque.

O zagueiro Gustavo Henrique, recuperado de um incômodo na coxa direita, volta a ficar à disposição após três jogos e substitui André Ramalho, fazendo dupla com Félix Torres. Já o lateral Fabrizio Angileri, que estava fora por uma lesão na coxa esquerda, entra na vaga de Matheus Bidu na lateral esquerda.

Por fim, no ataque, Romero volta a ser titular e forma trio com Memphis e Yuri Alberto. O paraguaio entrou no lugar de José Martínez no 11 inicial.