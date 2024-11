Bola de Ouro: 49 jornalistas votaram em Rodri em 1º lugar, e 35 em Vini Jr.

A France Football revelou as listas completas dos 99 jornalistas que elegeram Rodri o Bola de Ouro em 2024.

O que aconteceu

O espanhol superou o brasileiro Vinicius Júnior por 41 pontos. Rodri foi o melhor jogador do mundo na opinião de 49 jornalistas, enquanto o brasileiro foi eleito em 1º lugar na opinião de outros 35 votantes.

A eleição de 2024 contou com 99 jornalistas, um de cada país das 100 seleções melhores colocadas no ranking da Fifa (apenas a Síria não teve eleitor). Cada eleitor escolheu seus de preferidos, do 1º ao 10º colocado, sendo que o 1º ganhava 15 pontos, e depois a pontuação seguia para 12, 10, 8, 7, 5, 4, 3, 2 e 1, respectivamente.