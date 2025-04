Ataque do Flamengo oscila em meio a pressão sobre BH e volta de Pedro

Filipe Luís prevê Pedro "entregando muito" ao Flamengo

O centroavante entrou no segundo tempo da terceira partida desde o retorno (considerando a derrota para o Central Córdoba). No clássico, forçou Léo Jardim a fazer um milagre após cabeçada.

Pedro mostra a qualidade que tem e a perspectiva de enfileirar gols nos próximos jogos. Mas o momento é de readaptação do time ao jeito dele jogar e também da forma física do centroavante. Na ausência do camisa 9, quem vinha atuando pelo setor era Bruno Henrique.

Minha função é adaptar esse estilo dele, fazer outros mecanismos para ele não precisar fazer os mesmos movimentos. Que os outros façam para dar mais tempo e ele fazer o que faz de melhor. Com mais tempo e ritmo, o time jogará para ele. Está somando minutos, se adaptando ao modelo. Quando forem passando os minutos, vai entregar muito

Filipe Luis, técnico do Flamengo

Enquanto isso não acontece, o fato é que — no Brasileirão — o Flamengo empatou dois dos três jogos que fez no Maracanã. Foram cinco rodadas em disputa. As vitórias fora de casa é que compensaram, deixando o time no topo.

O Flamengo está invicto, mas não dá para negar que os pontos deixados pelo caminho são motivos plausíveis de lamentação até o momento.