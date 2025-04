Flamengo chega à altitude com menos margem para erros na Libertadores

Na última vez que a seleção uruguaia atuou com altitude, ele sentiu muito e agora foi preservado pelo Flamengo.

Uma das alterativas em condições normais seria Allan. Mas ele tem uma condição chamada traços falcêmicos, que requer um cuidado para jogar com ar rarefeito, porque há menor quantidade de oxigênio transportado no sangue.

Uma alternativa pode ser recuar Gerson para formar a dupla de volantes com Pulgar. Isso abre espaço para alterações nas pontas e no ataque do Flamengo.

O lateral-esquerdo Alex Sandro, com edema na coxa, completa a lista de desfalques. Ayrton Lucas deve ser titular de novo — mesmo tendo saído do jogo contra o Vasco com cãibras.

O Flamengo vai precisar correr, recuperar o fôlego rápido e ser mais preciso — mesmo que não tenha ar.