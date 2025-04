VAR põe em prática nova orientação, mas não escapa de polêmicas na rodada

A jogada que gerou a reclamação de Renato Gaúcho, do Fluminense, foi um lance entre Arias e Lucas Halter.

O zagueiro do Vitória, de fato, dá um pequeno puxão na camisa do colombiano na área. Arias valoriza, dá um salto.

No campo, o árbitro Matheus Candançan deixou o jogo seguir. O VAR não o chamou para sugerir revisão.

Ridículo o lance. Ridículo. No último jogo, elogiei o árbitro. Gostaria de chegar aqui, mesmo quando perco o jogo, e elogiar a arbitragem. É inaceitável [isso] no futebol brasileiro, o cara está no VAR para isso, com a máquina, e não ver o puxão na camisa do Arias. Só faltou ele tirar a camisa do Arias e levar para casa. No jogo, era para ter dado o pênalti. Já que o árbitro não viu, o VAR está aí. Chego no vestiário e dizem que a CBF tem uma comissão. Um argentino, um italiano e um brasileiro. Para quê? Eles sabem da regra? Pelo visto, não. Eu sugiro a CBF a, toda semana, colocar dois ou três treinadores para falar com a arbitragem. Renato Gaúcho

SÃO PAULO X SANTOS

O São Paulo venceu o clássico contra o Santos. Mas isso não quer dizer que não tenha um lance para questionar arbitragem. O tricolor aponta um pênalti não assinalado, depois que o goleiro Brazão disputa com Matheus Alves usando os pés.